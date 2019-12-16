Нелегальное производство продукции из крабов обнаружили в Мурманске

В Мурманске сотрудники Пограничного управления ФСБ по западному арктическому району пресекли деятельность нелегального цеха по производству продукции из краба. Злоумышленники причинили водным биологическим ресурсам ущерб на сумму 4,813 млн рублей.

В гараже нашли 1083 кг камчатского краба, который планировалось переработать и отправить в центральные регионы РФ. Добыча велась в Баренцевом море. Весь товар конфисковали. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

В ноябре в Приморском крае обнаружен цех по переработке незаконно добытого краба. Изъято более 300 кг продукции. Около 150 живых крабов отпустили в естественную среду обитания.