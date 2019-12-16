Годовщину освобождения Калинина отметили в Твери

В Твери отметили 78-ю годовщину со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. На площади Пушкина прошла церемония возложения цветов к стеле «Тверь — город воинской славы».

«Сегодня в регионе делается очень много для увековечения памяти героев Великой Отечественной войны. Создается Ржевский мемориал Советскому солдату, выходят фильмы, которые воспроизводят дни военного периода», — заявил на мероприятии губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На площади у обелиска Победы состоялся митинг с участием ветеранов, руководства области и города, жителей и гостей Твери. Торжественным маршем прошли курсанты ВА ВКО им. Г.К. Жукова, суворовцы, юнармейцы, пишут «Тверские ведомости».

Напомним, вокруг Ржевского мемориала близ деревни Хорошево выбьют 62 тыс. фамилий павших советских солдат. Фамилии будут перемежаться с изображениями героев, хранящимися в архивах. Центральной фигурой мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. Единственный в России по масштабу монумент откроют к 9 мая 2020 года.