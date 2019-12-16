МИД ДНР оценил поправки Зеленского в конституцию Украины

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) выступили против внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду поправок к украинской Конституции относительно децентрализации власти, поскольку там нет ни слова об особом статусе Донбасса. Об этом заявила полпред ДНР на переговорах контактной группы, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в понедельник, 16 декабря.

«Поданный украинским президентом в Верховную раду проект поправок в Конституцию категорически противоречит Комплексу мер и всей сути мирных переговоров», — цитирует «Донецкое агентство новостей» заявление главы МИД ДНР.

В нем говорится, что данный проект закона не согласовали с представителями республик Донбасса, хотя в коммюнике по итогам встречи «нормандской четверки» Зеленский подтвердил обязательство согласовать с ними «все правовые аспекты особого статуса, включая и конституционную реформу».

В опубликованном 16 декабря проекте поправок не говорится о наделении отдельных районов особым статусом, хотя именно в закреплении такого статуса на постоянной основе и состоит смысл изменений в конституцию, которые прописаны в комплексе мер.

Никонорова считает проект украинского лидера «попыткой осуществить узурпацию власти с помощью введения понятия представителей президента — так называемых префектов, которые имеют полномочия по приостановке действия любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами».

Министр отмечает, что в проекте нет понятия «район», закрепленного в Минских соглашениях. «Это означает не что иное, как закрепление в Конституции возможности в любой момент лишить регион особого статуса, даже если бы он и был предусмотрен в данном проекте», — поясняет она.

Глава МИД ДНР считает, что предлагаемый Зеленским законопроект является ужесточенной версией закона, который пытался предложить предшественник нынешнего украинского лидера Петр Порошенко. «Украинские власти снова могут попытаться законодательно закрепить особый статус в переходных положениях, что в свое время пыталась навязать команда Порошенко, но Донбасс никогда на это не согласится, потому что, согласно комплексу мер, особый статус должен быть постоянным», — отмечает она.

Министр указывает на то, что опубликованный проект поправок «призван еще больше усилить централизацию власти и унитарность государства». По ее словам, у представителей Украины «хватает невежества» объявить, что этот проект внесли в Верховную раду на рассмотрение в рамках реализации Минских соглашений. В то время как на самом деле комплекс мер предписывает закрепление в конституции Украины обратного процесса — децентрализации власти, которая должна осуществляться с учетом параметров особого статуса Донбасса и в обязательном порядке согласовываться с представителями республик этого региона.

13 декабря украинский лидер зарегистрировал в Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти. Документ определен как неотложный. В пояснительной записке к проекту предлагается изменить административно-территориальное устройство Украины и ввести институт префекта, но об особом статусе Донбасса ничего нет.

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в украинской конституции, а любые правки в закон нужно согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ЛНР). По его словам, обсудить поправки республики Донбасса будут готовы 18 декабря на встрече контактной группы.

11 декабря сообщалось, что депутаты партии Зеленского «Слуга народа» внесли в раду проект с поправками в закон об особом статусе Донбасса. Механизм введения в действие закона согласован контактной группой 1 октября и прописан в «формуле Штайнмайера».

Парламент Украины одобрил в первом чтении законопроект о децентрализации власти и передаче финансовых полномочий из Киева в регионы еще в августе 2015 года. Но из-за несогласованности с ДНР и ЛНР нормы об особом статусе Донбасса инициатива не была принята.