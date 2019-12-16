Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян

В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам. Об этом рассказал генконсул Италии Франческо Форте.

Он отметил, что правила «ничего существенно не поменяют». Их задача улучшить организацию внутреннего процесса оформления визы.

«Будут отрегулированы периоды длительности визы — на один год, два года и пять лет. Больше не будет виз на три года или четыре. Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу», — заявил Форте «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.

Отмечается, что в 2018 году генконсульство Италии в Москве выдало российским туристам около 470 тыс. виз. Однако страну посетило примерно 680 тыс. жителей России.

Совет Евросоюза по внyтрeнним дeлам 6 июня пpинял пoпpавки к визовому кодексу. Пoправками yстанoвлены единые cроки пoдачи зaявок на визу: от шести месяцев и не позднее чем за 15 дней до поездки. Рaзрешается зaполнять и пoдписывать форму заявки в электронном виде.

Отмечается, что страны ЕС будут применять согласованный подход к выдаче многократных виз для постоянных путешественников с положительной историей поездок. Регламент также вводит механизм пересмотра размера визового сбора каждые три года.