Прямой эфир

Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам. Об этом рассказал генконсул Италии Франческо Форте.

Окно из Европы: электронные визы позволят Питеру заработать 1 млрд
Турпоток в Северную столицу увеличится почти в полтора раза

Он отметил, что правила «ничего существенно не поменяют». Их задача улучшить организацию внутреннего процесса оформления визы.

«Будут отрегулированы периоды длительности визы — на один год, два года и пять лет. Больше не будет виз на три года или четыре. Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу», — заявил Форте «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.

Отмечается, что в 2018 году генконсульство Италии в Москве выдало российским туристам около 470 тыс. виз. Однако страну посетило примерно 680 тыс. жителей России.

Совет Евросоюза по внyтрeнним дeлам 6 июня пpинял пoпpавки к визовому кодексу. Пoправками yстанoвлены единые cроки пoдачи зaявок на визу: от шести месяцев и не позднее чем за 15 дней до поездки. Рaзрешается зaполнять и пoдписывать форму заявки в электронном виде.

Отмечается, что страны ЕС будут применять согласованный подход к выдаче многократных виз для постоянных путешественников с положительной историей поездок. Регламент также вводит механизм пересмотра размера визового сбора каждые три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдеп назвал процент отказов гражданам Украины в американских визах
РФ заявила о готовности обсудить с Великобританией визовый режим

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019