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Opel возобновил продажи автомобилей на российском рынке

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Автомобильный бренд Opel возобновил продажи в России, для заказа доступны микроавтобус Zafira Life и кроссовер Grandland X. Об этом сообщается в официальном релизе компании, опубликованном 16 декабря.

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В настоящий момент продажи уже осуществляются в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Ростов, Рязань, Тюмень и Нижний Новгород. В следующем году число городов удвоится, пишет «Газета.ру».

Кроме этого, в первой половине следующего года в продажу поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.

В 2015 году американская корпорация General Motors, являвшаяся тогда владельцем марки Opel, резко сократила модельный ряд машин и полностью свернула производство на российских предприятиях. В результате бренд полностью ушел из страны.

В октябре 2019 года сообщалось, что модель Opel Astra вошла в десятку самых популярных автомобилей с пробегом в Москве по итогам девяти месяцев 2018 года.

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