В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят маркировку лекарственных препаратов

19 декабря в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Маркировка лекарственных препаратов. Перспективы 2020».

В пресс-конференции примут участие:

Александр Петров, председатель подкомитета Государственной Думы РФ по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности;

Андрей Свистунов, проректор по учебной работе Сеченовского университета;

Екатерина Приезжева, директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ, руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий;

Сергей Холкин, руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий.

Также к участию приглашены топ-менеджеры компаний «Ориджинал Групп», Stada, Track & Trace Educational Center, Атол, ассоциации «СоюзФарма».

Участники пресс-конференции поделятся со СМИ информацией, цифрами и фактами о сроках и порядке введения маркировки лекарственных препаратов, готовности рынка к нововведениям, а также обсудят планы и задачи на 2020 год.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

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