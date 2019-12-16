Прямой эфир

В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят маркировку лекарственных препаратов

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

19 декабря в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Маркировка лекарственных препаратов. Перспективы 2020».

В пресс-конференции примут участие:

  • Александр Петров, председатель подкомитета Государственной Думы РФ по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности;
  • Андрей Свистунов, проректор по учебной работе Сеченовского университета;
  • Екатерина Приезжева, директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ, руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий;
  • Сергей Холкин, руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий.

Также к участию приглашены топ-менеджеры компаний «Ориджинал Групп», Stada, Track & Trace Educational Center, Атол, ассоциации «СоюзФарма».

Участники пресс-конференции поделятся со СМИ информацией, цифрами и фактами о сроках и порядке введения маркировки лекарственных препаратов, готовности рынка к нововведениям, а также обсудят планы и задачи на 2020 год.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019