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Власти Украины заявили о планах ввести двойное гражданство

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Законопроект, который не будет требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, готовят в Киеве. Об этом сообщил в понедельник, 16 декабря, глава государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.

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«Конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», — заявил он в интервью изданию «Европейская правда».

Законопроект предстоит обсудить в Верховной раде, сообщает телеканал «360». «Двойное гражданство — это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов», — отметил Соколюк.

При получении гражданства нужно будет сдать тест на знание истории и украинского языка. Также необходимо будет принять присягу, которая находится в стадии разработки. За нарушение присяги планируют лишать гражданства Украины, уточняет телеканал «Звезда».

По словам миграционной службы, у граждан Украины, переезжающих на постоянное местожительство за границу, изымают внутренний паспорт, поскольку «он им не нужен». Это вызывало трудности в работе с банками, то есть нельзя было открыть счет. В ноябре Национальный банк Украины (НБУ) разъяснил, что «загранпаспорт» является достаточным основанием для открытия счета и осуществления любых банковских действий.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроект, позволяющий упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежавшим из России.

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