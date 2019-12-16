Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 декабря.

Накопительную часть пенсии россиян в размере 6% от заработной платы заморозили в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд России (ПФР), направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Это была временная мера, но после мораторий продлевали несколько раз.

Кроме того, закон обязывает ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

«РИА Новости» отмечает, что, по оценке правительства, продление заморозки увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 млрд рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета. Дополнительные поступления должны «направляться на текущие выплаты страховых пенсий».

14 декабря Минфин решил устранить возможность обналичивания замороженных пенсий. Ранее в этом же месяце в ПФР заявили, что приостановить выплаты пенсий могут в том случае, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств.

4 декабря в ПФР рассказали, что в 2020 году пенсии проиндексируют с опережением инфляции.