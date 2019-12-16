Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии

Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес. Об этом сообщает портал ERR в понедельник, 16 декабря.

«Это конкретное предложение о премьер-министре Финляндии [Санне Марин], которое вы [журналисты] истолковали как унижающее ее, я действительно истолковал как признание. Признание того, что с низкого социального уровня можно подняться на вершину политики», — заявил Хельме.

Он отметил, что эстонские СМИ неверно расставили акценты в своих публикациях. Однако всё равно извинился за то, что его неправильно поняли как соотечественники, так и финны.

Кроме того, он добавил, что неоднократно говорил о неоценимом вкладе Финляндии в Освободительную войну (военные действия против Красной армии в 1918–1920 годы. — Ред.). И он не ставит под сомнение дружеские отношения двух стран.

Ранее в этот же день, как пишет «РИА Новости», лидер Партии реформ Эстонии Кая Каллас заявила, что если премьер-министр Юри Ратас до конца дня не отправит в отставку Марта Хельме, возглавляемая ею политическая сила инициирует в отношении главы МВД вотум недоверия в парламенте.

15 декабря Хельме, комментируя назначение Санны Марин на пост премьера Финляндии, заявил, что в связи с этим ему хотелось бы напомнить «слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром». Изначально извиняться за свои слова Хельме не планировал и называл свои высказывания личной позицией.

Как сообщает ТАСС, президент Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась за слова главы МВД о премьере Финляндии. Вместе с тем Марин написала в Twitter, что гордится тем, что в ее стране бедные слои населения имеют возможность получить образование и добиться высот в жизни.

10 декабря финский парламент одобрил кандидатуру Марин на пост премьер-министра. За нее проголосовали 99 депутатов. Против — 77. В итоге она стала самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым в финской истории.