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Жителя Карачаево-Черкесии приговорили к 18 годам колонии за участие в ИГ

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Житель Карачаево-Черкесии Айвар Сеитов приговорен к 18 годам колонии за участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Приговор вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в понедельник, 16 декабря.

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Сеитов обвинялся в хранении и перевозке оружия, в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, покушении на участие в деятельности террористической организации, а также несообщении о преступлении.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован», — сообщает «Интерфакс».

Было установлено, что с 6 апреля 2015 года по 4 мая 2018 года Сеитов участвовал в деятельности ИГ на территории Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края. Через интернет он получал от террористов информацию о характеристиках оружия, обучался боевой и тактической подготовке.

В августе 2015 года мужчина купил билет на самолет до Стамбула, однако опоздал на него. После этого он решил продолжить подготовку к участию в деятельности ИГ.

Получив сведения о тайнике с оружием и боеприпасами, Сеитов 4 мая 2018 года приехал к указанному месту. Когда он извлек оставленное оружие, его задержали сотрудники полиции.

9 декабря сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы арестовал девять мигрантов из стран СНГ, которые подозреваются в терроризме. Среди арестованных — восемь мужчин и одна женщина.

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