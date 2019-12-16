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На Украине заявили о непонимании Россией «красных линий»

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Фото: ТАСС/Zuma
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Россия находится только в процессе, чтобы понять «красные линии», которые Украина никогда не переступит, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью агентству УНИАН, опубликованном 16 декабря.

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«Я так думаю, что [президент России Владимир] Путин и его советники считали (или, скажем, рекомендовали Путину), что новый президент Украины отличается от предшественника. Он новый по умолчанию. Это другой человек, и, наверное, они рассчитывали, что будет какая-то чрезмерная гибкость в решении принципиальных для нас вопросов», — отметил министр.

При этом он подчеркнул, что обозначенные Киевом «красные линии» остаются четкими и неизменными.

Как он заявил, Украина остается унитарным государством со своей признанной границей. Украинская сторона не рассматривает федерализацию, а изменения в конституцию касательно децентрализации предоставляют особые права всем регионам, в том числе и тем, которые находятся за пределами линии соприкосновения с Донбассом.

По его мнению, российская сторона на саммите «нормандской четверки» осталась разочарованной принципиальной позицией Зеленского и его команды.

Как отмечают журналисты, все «красные линии» Зеленский обозначил 10 декабря после саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже. В частности, речь идет о невозможности федерализации, влияния на вектор движения страны и компромиссов в обмен на территории Украины. Также в числе «красных линий» — невозможность кого-либо оказывать влияние на вектор движения и развития страны. Кроме того, Зеленский отметил невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины через уступки территорий в пределах международно определенных границ.

8 декабря несколько тысяч человек собрались в центре Киева на площади Независимости, чтобы призвать лидеров «нормандской четверки» услышать «красные линии», за которые Украина не выйдет. Участники митинга развернули знамена оппозиционных украинских партий, флаги и плакаты с лозунгами «Красные линии для Зе!», «Я не хочу в Союз», «Верни не унитазы — верни Крым» и другими слоганами.

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