Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
На российский рынок будут поставляться шесть комплектаций в восьми цветах. Есть даже желтый, красный и кремовый
На весь экран
Фото: Hyuindai
Боковые зеркала достаточно большие, с хорошим обзором и аэродинамичной формы
На весь экран
Фото: Hyuindai
На крышке багажника, который теперь открывает нажатием на невидимую кнопку в верхней части эмблемы Hyundai, установлена камера заднего вида. Однако закрыть дверцу, не испачкав руки, по московской зимней слякоти, вряд ли получится
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
На корме «Сонаты» расположилась модная в последнее время светодиодная лента, которая тянется вдоль всей крышки багажника и формирует своего рода небольшой спойлер
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В базе на «Сонату» ставят 17-дюймовые диски, а в максимальных комплектациях — радиус колеса равен 18”
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Новая Hyundai Sonata длиннее своей предшественницы на 45 мм. Длина кузова, несмотря на короткий передний свес и увеличенную базу, равна 4900 мм
На весь экран
Фото: Hyuindai
В России новый Hyundai будет доступен с двумя вариантами двигателей: 2,0-литровый Nu мощностью в 150 л.с. и 2,5-литровый MPI на 180 лошадей
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Головной свет «Сонаты» восьмого поколения — настоящий арт-объект. Здесь тоже много хрома и светодиодов
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.