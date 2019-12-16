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hyundai sonata
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
На российский рынок будут поставляться шесть комплектаций в восьми цветах. Есть даже желтый, красный и кремовый
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hyundai sonata
Фото: Hyuindai
Боковые зеркала достаточно большие, с хорошим обзором и аэродинамичной формы
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hyundai sonata
Фото: Hyuindai
На крышке багажника, который теперь открывает нажатием на невидимую кнопку в верхней части эмблемы Hyundai, установлена камера заднего вида. Однако закрыть дверцу, не испачкав руки, по московской зимней слякоти, вряд ли получится
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hyundai sonata
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
На корме «Сонаты» расположилась модная в последнее время светодиодная лента, которая тянется вдоль всей крышки багажника и формирует своего рода небольшой спойлер
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hyundai sonata
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В базе на «Сонату» ставят 17-дюймовые диски, а в максимальных комплектациях — радиус колеса равен 18”
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hyundai sonata
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Новая Hyundai Sonata длиннее своей предшественницы на 45 мм. Длина кузова, несмотря на короткий передний свес и увеличенную базу, равна 4900 мм
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hyundai sonata
Фото: Hyuindai
В России новый Hyundai будет доступен с двумя вариантами двигателей: 2,0-литровый Nu мощностью в 150 л.с. и 2,5-литровый MPI на 180 лошадей
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hyundai sonata
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Головной свет «Сонаты» восьмого поколения — настоящий арт-объект. Здесь тоже много хрома и светодиодов
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