Реконструкцию комплекса «Вечная слава» проведут в Сыктывкаре

В Сыктывкаре утверждены изменения в план подготовки к празднованию 100-летия Коми. Согласно документу, в следующем году нужно достроить школу на 600 мест по улице Новозатонская в поселке городского типа Краснозатонский. Проектно-сметную документацию на строительство детского сада в микрорайоне Кочпон-Чит разработают к 2021 году. Создание стадиона-площадки в Верхней Максаковке будет завершено к 2020 году.

Ввод в эксплуатацию филиала МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» в поселке Верхний Чов запланирован также на следующий год, а в 2021-м в 3-м микрорайоне Эжвы появится новый детский сад, передает ИА «Комиинформ».

Открытие Аллеи памяти в Сыктывкаре произойдет в 2021 году, благоустройство набережной в парке им. С.М. Кирова должно завершиться к 2021-му. Разработка проектной документации реконструкции мемориального комплекса «Вечная слава» и экспертиза запланированы на следующий год.

«Вечная слава» — памятник в честь воинов-сыктывкарцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Находится на территории сквера «Аллея героев» на улице Карла Маркса в столице Коми.