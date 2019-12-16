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Новый сорт пшеницы вывели в Алтайском крае

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Новый сорт мягкой яровой пшеницы вывели селекционеры в Алтайском крае. Его урожайность выше стандарта на 61%.

По данным министерства сельского хозяйства региона, сорт получил название «Лидер 80». Он относится к группе среднепоздних, вегетационный период составляет 86–88 дней. Сорт отличается высоким содержанием белка и клейковины. Об этом сообщает altapress.ru. Такая пшеница может созревать на несколько дней позже стандартных сортов «Тобольская» или «Алтайская 105».

Средняя урожайность «Лидера 80» при испытаниях составила 41,9 ц с гектара. Это на 15,9 ц выше стандарта.

С 2020 года новый сорт пшеницы будут районировать по Сибири.

В ноябре сообщалось, что в Севастополе собрали рекордный урожай винограда.

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