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Фото: Hyundai
Новая «Соната» буквально нашпигована различными интеллектуальными системами помощи водителю, в том числе в автомобиле есть система обзора мертвых зон
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Фото: Hyundai
Корейцы заморочились на тему качественного звука. Как результат — мультимедиа и 12 динамиков по салону от Bose
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Фото: Hyindai
У цифровых приборных панелей в Hyundai Sonata есть своя фишка: в колодцах спидометра и тахометра при перестроении можно увидеть изображение с боковых, направленных назад, камер
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Фото: Hyundai
Сзади на дверях установлены механические шторки, а заднее стекло можно закрыть при помощи шторки с электроприводом
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Фото: Hyundai
Сиденье можно условно разделить на два полноценных посадочных места подлокотником, который при необходимости убирается обратно в спинку. В целом, сзади можно удобно расположиться и вытянуть ноги
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Фото: Hyundai
Такого арсенала разъемов для зарядки гаджетов уж точно должно будет хватить на всех
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Фото: Hyundai
Климатическая установка специально для России оснащена функцией автоматического включения рециркуляции воздуха при подаче стеклоомывателя в форсунки лобового стекла
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Фото: Hyundai
Мультимедиа поддерживает беспроводную зарядку, способную даже немного охладить ваш смартфон, Apple CarPlay, Android auto и много чего еще
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Фото: Hyundai
От привычного селектора АКПП в новой «Сонате» компания Hyundai отказалась вовсе, заменив рычаг на технологию Shift By Wire и четыре кнопки для каждого из режимов движения
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Фото: Hyundai
По задумке дизайнеров, кокпит должен навевать ассоциации с силуэтом американского самолета-невидимки стелс. В трех базовых комплектациях приборная панель — аналоговая, а дорогие версии получили цифровые приборы с диагональю экрана 12,3 дюйма
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