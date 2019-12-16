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СК проверит информацию о незаконных хостелах в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Следователи по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина начали проверку информации о работе в Москве незаконных хостелов. Об этом агентству городских новостей «Москва» 16 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.

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Ранее 16 декабря в эфире одного из телеканалов сообщили, что в многоквартирном доме на юго-западе столицы действует хостел, на который жалуются местные жители. По словам постояльцев хостела, жилье им арендует строительная компания. В комнатах проживают более 15 человек.

Помимо этого, следователи проверят информацию об общежитии для мигрантов на территории подземной парковки жилого дома на севере Москвы. По данным СМИ, жители неоднократно обращались в управляющую компанию, однако никаких мер с ее стороны не последовало. Следователи проверят представленные в телесюжетах факты, пишет РИАМО.

15 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах. Теперь оказывать гостиничные услуги можно только в помещениях, переведенных в нежилой фонд и доработанных требуемым образом. Такая мера предотвратит нарушения прав жителей многоквартирных домов.

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