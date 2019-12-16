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В Якутии ветеранам выплатят 100 тыс. рублей перед Днем Победы

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В Якутии участники и ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Пособие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

О назначении выплат сообщил глава Якутии Айсен Николаев во время выступления с ежегодным посланием к парламенту республики. По словам Николаева, общество должно заботиться о здоровье ветеранов, их жизненных условиях, помогать в решении различных проблем. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Глава Якутии призвал предприятия и организации республики поддержать ветеранов и поздравить из с годовщиной Великой Победы.

11 декабря сообщалось, что в I квартале 2020 года единовременные выплаты получат ветераны, их вдовы, работники тыла и дети Сталинграда в Волгоградской области. Размер пособия составит 1–3 тыс. рублей. Выплаты приурочены к 77-й годовщине победы в Сталинградской битве.

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