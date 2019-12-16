Песков рассказал о разнице подходов Порошенко и Зеленского к Донбассу

Подходы бывшего президента Украины Петра Порошенко и действующего президента страны Владимира Зеленского к урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке страны имеют безусловную разницу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 декабря.

«Один президент (Петр Порошенко. — Ред.) начинал войну, а краеугольным камнем предвыборных обещаний нового президента (Владимира Зеленского. — Ред.) было завершение войны», — таким образом Песков прокомментировал заявление помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что серьезной разницы между командами Порошенко и Зеленского нет.

Песков также выразил надежду, что это обещание действующего украинского лидера будет реализовано, а Украина выполнит взятые на себя обязательства по минским договоренностям.

14 декабря в Москве прошел пятый съезд общественной организации «Союз добровольцев Донбасса». Как писала «Газета.ру» 15 декабря, на закрытой встрече союза Сурков сказал, что не видит принципиальной разницы между аппаратами Порошенко и Зеленского.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).