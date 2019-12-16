ФИФА потребовала взыскать €1,8 млн с Блаттера и Платини

Международная федерация футбола (ФИФА) подала иск против бывшего президента организации Йозефа Блаттера и Мишеля Платини, возглавлявшего Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), с требованием взыскать с них 2 млн швейцарских франков (€1,8 млн). Об этом сообщается на сайте ФИФА в понедельник, 16 декабря.

В 2011 году Блаттер, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, перевел Платини около €1,7 млн (по курсу на тот момент) из средств международной федерации.

Отмечается, что деньги были выплачены Платини необоснованно. В пресс-службе рассказали, что после возвращения необходимой суммы, ее направят на развитие футбола.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала семь высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции.

Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным министерства юстиции США, за 24 года они получили взятки на сумму около $150 млн.

18 июня сообщалось, что Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

В ноябре Платини потребовал выплатить задолженность по зарплате. 64-летний футболист подал иск в общей сложности на сумму €7,2 млн.