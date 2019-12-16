Прямой эфир

ФИФА потребовала взыскать €1,8 млн с Блаттера и Платини

0
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная федерация футбола (ФИФА) подала иск против бывшего президента организации Йозефа Блаттера и Мишеля Платини, возглавлявшего Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), с требованием взыскать с них 2 млн швейцарских франков (€1,8 млн). Об этом сообщается на сайте ФИФА в понедельник, 16 декабря.

Миллиарды Инфантино
Новый амбициозный проект президента ФИФА может привести к расколу футбольного сообщества

В 2011 году Блаттер, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, перевел Платини около €1,7 млн (по курсу на тот момент) из средств международной федерации.

Отмечается, что деньги были выплачены Платини необоснованно. В пресс-службе рассказали, что после возвращения необходимой суммы, ее направят на развитие футбола.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала семь высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции.

Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным министерства юстиции США, за 24 года они получили взятки на сумму около $150 млн.

18 июня сообщалось, что Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

В ноябре Платини потребовал выплатить задолженность по зарплате. 64-летний футболист подал иск в общей сложности на сумму €7,2 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
ФИФА ответила на обвинения о махинациях в пользу Месси

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019