Генпрокуратура выявила перебои с поставками лекарств в 42 регионах

Генпрокуратура России заявила, что обнаружила свидетельства перебоев с поставками лекарств в 42 регионах страны. Об этом сказал заместитель генпрокурора России Александр Буксман в понедельник, 16 декабря.

«В этом году отмечались перебои в поставках лекарств в 42 субъектах РФ. На 29 ноября количество несостоявшихся аукционов на поставку лекарственных средств составило 75 тыс., то есть каждая четвертая закупка», — цитирует Буксмана «РИА Новости».

В Генпрокуратуре отметили, что несколько аукционов не состоялись, потому что на них не было заявок от потенциальных исполнителей контрактов.

Помимо этого Буксман рассказал о большом количестве нарушений в ходе торгов, которые привели к снижению числа потенциальных участников.

Ранее, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал удручающим общее состояние первичного звена здравоохранения во многих регионах России. По его словам, для модернизации потребуется 550 млрд рублей, чтобы обеспечить нуждающихся качественной медициной.