Прямой эфир

Генпрокуратура выявила перебои с поставками лекарств в 42 регионах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура России заявила, что обнаружила свидетельства перебоев с поставками лекарств в 42 регионах страны. Об этом сказал заместитель генпрокурора России Александр Буксман в понедельник, 16 декабря.

Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%
Граждане тратят больше денег на медикаменты из-за того, что изменилась структура спроса

«В этом году отмечались перебои в поставках лекарств в 42 субъектах РФ. На 29 ноября количество несостоявшихся аукционов на поставку лекарственных средств составило 75 тыс., то есть каждая четвертая закупка», — цитирует Буксмана «РИА Новости».

В Генпрокуратуре отметили, что несколько аукционов не состоялись, потому что на них не было заявок от потенциальных исполнителей контрактов.

Помимо этого Буксман рассказал о большом количестве нарушений в ходе торгов, которые привели к снижению числа потенциальных участников.

Ранее, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал удручающим общее состояние первичного звена здравоохранения во многих регионах России. По его словам, для модернизации потребуется 550 млрд рублей, чтобы обеспечить нуждающихся качественной медициной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФАС оштрафовала на 284 млн рублей членов лекарственного картеля
Названы сроки поступления в регионы незарегистрированных в РФ лекарств

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019