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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

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Фото: ТАСС/Zuma
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Украинский лидер Владимир Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95», основателем которой он был ранее. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» 15 декабря.

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Видео с концерта опубликовала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Судя по кадрам, участники коллектива спели песню об отсутствии «посадок» прежней власти.

«Весна прошла, посадок нет, а что зимой — зимой сажать не принято?» — говорится в тексте песни.

Сам Зеленский пока никак не прокомментировал выступление своих бывших коллег, отмечает «Газета.ру».

14 августа студия «Квартал 95» представила пародию на Зеленского. Фрагменты выступления зрители опубликовали в соцсетях.

Зеленский является одним из основателей студии «Квартал 95». До избрания президентом Украины он владел долями в 10 компаниях, однако после выборов он передал их партнерам и соратникам. Смена собственника стала номинальной, поскольку Зеленский после окончания президентства сможет эти доли вернуть.

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