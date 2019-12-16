Мэрия Калининграда направит 1,4 млн рублей на контейнеры для собаководов

В Калининграде 1,4 млн рублей направят на обслуживание контейнеров для сбора отходов для собак. Подрядчика, который займется контейнерами, власти выберут 20 декабря.

Специальные оранжевые контейнеры впервые установили в Калининграде в 2014 году. Ящики предназначены для сбора продуктов жизнедеятельности животных в зонах отдыха. На стойках также представлены мешочки и небольшие лопатки для сбора экскрементов. На данный момент в городе функционирует 30 контейнеров на Верхнем и Нижнем прудах, озерах Поплавок и Летнее, а также на бульваре Лефорта и острове Канта. Об этом сообщает «Калининград.Ru».

Подрядчик возьмет на себя обязанности по очистке и ремонту контейнеров. Максимальная стоимость обслуживания контейнеров составит 1,4 млн рублей. Сумма может быть скорректирована по итогам аукциона.