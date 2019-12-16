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Ежемесячную выплату за рождение первенца увеличат в Орловской области

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В 2020 году в Орловской области увеличится ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первенца. Сумма составит 10,3 тыс. рублей.

Право на выплату имеют семьи, в которых размер дохода в пересчете на члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Для Орловской области это 22 248 рублей. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Ежемесячная выплата положена семьям до достижения ребенком трехлетнего возраста. Подать заявление на выплату можно через учреждение социальной защиты населения по месту пребывания или фактического проживания, а также через многофункциональный центр.

Ранее сообщалось, что в Якутске за пособием при рождении или усыновлении первого ребенка обратились 987 родителей. При этом на свет появилось около 1,3 тыс. первенцев.

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