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Детский центр «IT-куб» создают в Томске на средства гранта

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Новый «IT-куб» откроется в следующем году в Томске на площадях, где сегодня располагается городской Центр детского творчества «Луч». При этом все действующие кружки и объединения сохранятся и станут доступнее для посещения, сообщила директор «Хобби-центра» Людмила Дубровина.

Ежегодно в новом центре будут получать образование по современным цифровым дисциплинам более 400 томских ребят. Школьники смогут изучать языки программирования Phyton, C++, заниматься разработками мобильных приложений и обучатся системному администрированию в специальных высокотехнологичных лабораториях, отмечает РИА «Томск».

Грант от Министерства просвещения РФ составил 12 млн рублей, эти средства будут направлены на переоснащение центра и подготовку педагогов. Объединение «Луча» и «Хобби-центра» было запланировано на 2020 год в рамках реорганизации муниципальной сети учреждений дополнительного образования.

Добавим, центры цифрового образования для одаренных детей «IT-куб» откроются в трех городах Якутии до 2022 года в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В Нюрбе, Якутске и Мирном школьники смогут работать с технологиями виртуальной и дополненной реальности, а также изучать программирование, интернет-технологии и робототехнику.

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