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В МВД опубликовали кадры стрельбы на станции метро «Косино» в Москве

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Фото: МВД.РФ
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Неизвестный устроил стрельбу в Московском метрополитене. Он несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в тоннель на станции метро «Косино», после чего скрылся. В ГУ МВД РФ по Москве опубликовали видео с места происшествия.

На кадрах видно, что мужчина произвел несколько выстрелов, поднимаясь по лестнице на выход. В этот момент на платформе находились люди. Никто из них не пострадал.

Вскоре сотрудники полиции задержали мужчину рядом со станцией метро «Лермонтовский проспект», сообщает телеканал «Звезда». Он угрожал окружающим предметом, похожим на пистолет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (213 УК РФ). Задержанного заключили под стражу.

5 декабря водитель устроил стрельбу на МКАД на северо-западе столицы в четверг, 5 декабря. Полиция устанавливает личность нарушителя. Никто не пострадал в результате дорожного конфликта.

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