Глава МВД Эстонии назвал личной позицией слова о премьере Финляндии

Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что его высказывания о премьер-министре Финляндии — это личное мнение. Информацию об этом распространила пресс-служба EKRE в понедельник, 16 декабря.

«Я выражал собственную позицию и позицию партии, а не всего правительства, когда критиковал новое правительство Финляндии и, в частности, кандидатуру премьер-министра Санны Марин», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом Хельме отметил, что стабильные и дружеские связи между Эстонией и Финляндией он под сомнение не ставит.

15 декабря Хельме, комментируя назначение Санны Марин на пост премьера, заявил, что в связи с этим ему хотелось бы напомнить «слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром».

По словам главы МВД Эстонии, назначение Марин можно описать словами «продавщица поднялась до премьер-министра». Кроме того, он возмутился тем, что «уличные активисты и необразованные люди» также выбились в члены финского правительства.

Как сообщает ТАСС, президент Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась за слова главы МВД о премьере Финляндии. Сама Марин, реагируя на критику, написала в Twitter, что гордится тем, что в ее стране бедные слои населения имеют возможность получить образование и добиться высот в жизни.