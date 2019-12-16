Иномарка сбила двух пешеходов в Татарстане

Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе рядом с Казанью. Один из пострадавших скончался на месте.

ДТП произошло на улице Осиновской. По данным Госавтоинспекции, 40-летний водитель автомобиля Toyota Corolla совершил наезд на двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 55-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. 59-летняя женщина получила ушиб левой стопы. Об этом сообщает InKazan.ru.

В ГИБДД уточнили, что в Казани в течение выходных произошло более 360 ДТП. Пострадали 10 человек, двое погибли.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области полицейские задержали водителя, который скрылся с места ДТП, похитив тело погибшего. Мужчина совершил наезд на пешехода и забрал его тело, а затем вывез его в город Обь.