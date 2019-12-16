Жена Порошенко покинула должность главы Украинского культурного фонда

Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина написала заявление о досрочном уходе с поста главы государственного Украинского культурного фонда (УКФ). Об этом она рассказала в своем видеообращении, опубликованном на сайте партии «Европейская солидарность» 16 декабря.

«Несколько дней назад от министра культуры, молодежи и спорта Украины в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда поступило «предложение» досрочно прекратить мои полномочия как председателя Наблюдательного совета», — сообщила Порошенко.

Она заявила, что ситуация была инициативой офиса президента и не имела никакого отношения к культуре. «Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности», — заключила Порошенко.

«Претензия ко мне одна — моя фамилия. Я ношу ее более 30 лет и горжусь ею», — объяснила она. Порошенко отметила, что фамилия ее мужа вошла в историю Украины и никто, включая нынешнюю власть, не сможет ее вычеркнуть.

1 декабря стало известно, что украинские власти увеличат финансирование УКФ — в следующем году оно возрастет вдвое, до 500 млн гривен (1,3 млрд рублей). Как отмечает «Газета.ру», деньги будут направлены на проекты, не связанные с кино.

Фонд был образован в 2017 году, его председателем Марина Порошенко стала в январе 2018-го.