Изъятых в Брянске детенышей яванского макака доставят в Калугу

Брянские таможенники 15 декабря на границе конфисковали 38 детенышей яванского макака. Как рассказала руководитель центра по реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге Вероника Матюшина, малышей везли в ящиках без необходимых документов.

Обезьян в ближайшее время доставят в Калужскую область. Сейчас оформляются бумаги, затем под присмотром полиции макак повезут в реабилитационный центр. В связи с этим «Фениксу» срочно требуется подготовить три вольера. Волонтеры просят неравнодушных горожан помочь в строительстве, отмечает газета «Весть».

Макак-крабоед, или яванский макак, — вид из семейства мартышковых. Занимает широкий ареал от востока Бангладеш через Бирму, Таиланд, Индокитай, острова Малайского архипелага до Филиппин.