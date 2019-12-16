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Фонд Доноров объявил лидеров корпоративной благо­твори­тель­ности – 2019

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Фото: fonddonorov.ru
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Стали известны победители конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития – 2019». Награждение участников прошло в столичном Государственном историческом музее 12 декабря.

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Целью конкурса является популяризация корпоративной благотворительности в бизнес-среде и обществе. Лучших выбирали в нескольких номинациях. В топ-10 вошли «Газпром нефть», «ГМК «Норильский никель», «Сахалин Энерджи» и др.

В списке лауреатов оказались проекты «ФосАгро» — «ФосАгро-школа», в рамках которой у детей с начала обучения воспитывают интерес к физико-математическим дисциплинам, и Летние школы по зеленой химии. Программа включает проводимые ежегодно семинары аспирантов и молодых ученых из развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» — совместный проект Форума Доноров, международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты «Ведомости». В этом году в нем приняли участие 65 российских и международных компаний.

На конкурс номинаций поступило 95 заявок. Эксперты оценивали подходы компаний к управлению корпоративной фи­лан­тропией, степень ее соотнесения со стратегией бизнеса, использование инструментов оценки на разных этапах корпоративной благо­твори­тель­ности, характер медиасопровождения этой деятельности и др., отмечается на сайте организаторов.

В этом году впервые была объявлена номинация «Лучшая программа, способствующая обеспечению гендерного равенства» — ее учредил партнер конкурса Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального собрания РФ.

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