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Китай назвал высылку своих дипломатов из США ошибкой и нарушением прав

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Фото: REUTERS/Alfred Jin
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Власти Китая считают, что США допустили ошибку, выдворив из страны дипломатов КНР. Пекин сделал представление и выразил протест Вашингтону после этого решения. Об этом рассказал журналистам официальный представитель МИД КНР Ген Шуан, в понедельник, 16 декабря.

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«Соответствующие обвинения американской стороны абсолютно ложные. <...> Мы призываем США исправить ошибку, аннулировать решение, обеспечить защиту законных прав и интересов китайских дипломатов, предусмотренных Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — цитирует «РИА Новости» заявление Шуан.

15 декабря газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что США тайно выслали двух китайских дипломатов. По их сведениям, представители посольства пытались попасть на военную базу близ Норфолка в штате Вирджиния. Выяснилось, что эти дипработники и их жены уклонялись от попыток задержать их и остановились только после того, как дорогу им перекрыли пожарные машины. Инцидент не получил огласки ни от одной из сторон.

Отмечается, что это обстоятельство, однако, усилило опасения Соединенных Штатах о том, что Китай наращивает активность своих разведчиков и шпионов на фоне соперничества двух стран.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь, Пекин принял зеркальные меры. Позже обе стороны неоднократно вводили новые пошлины.

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