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Суд пересмотрит дело оправданного врача о смерти пациента в Удмуртии

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Верховный суд отменил оправдательный приговор врачу, которого обвиняли в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Он отправил пациента домой, и тот скончался от острой сердечной недостаточности.

По данным следствия, молодой человек обратился в отделение приемного покоя Глазовской больницу в апреле 2017 года. Он жаловался на боль в сердце, а также на высокое давление. Медик осмотрел пациента и рекомендовал ему идти домой и лечь спать. Придя домой, местный житель умер от острой сердечной недостаточности, сообщает ИА «Сусанин».

Врача обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, так как медик не убедился в отсутствии показаний для госпитализации и не оказал медицинскую помощь. Однако суд не усмотрел причинно-следственную связь между действиями сотрудника больницы и смертью пациента, в связи с чем был вынесен оправдательный приговор.

Гособвинитель обжаловал решение суда. Материалы дела будут пересмотрены.

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