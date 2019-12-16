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Открытое горение на кровле хлебзавода в Краснодаре ликвидировано

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Фото: vk.com/Кубань 24
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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на кровле здания хлебзавода в Краснодаре. Об этом 16 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 14:02 объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Возгорание кровли здания хлебозавода на Кожевенной улице в Краснодаре произошло 16 декабря. Площадь пожара составила 200 кв. м. По данным, опубликованным на сайте управления МЧС России по Краснодарскому краю, в тушении пожара приняли участие 39 человек и 12 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В 13:33 пожар удалось локализовать, пишет Regnum.

Ранее, 15 декабря, в Новосибирской области загорелся склад с пухом. В результате этого обрушилась кровля здания.

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