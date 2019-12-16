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Пресс-конференция «Вологодская область как пример эффективного развития внутреннего туризма». Прямая трансляция

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В пресс-центре МИЦ «Известия» стартовала пресс-конференция на тему «Вологодская область как пример эффективного развития внутреннего туризма».

В преддверии новогодних праздников участники мероприятия расскажут об особенностях зимнего туристического сезона-2019/20 в рамках ставших уже знаменитыми событийных проектов «Вологда — новогодняя столица Русского Севера» и «Великий Устюг — родина Деда Мороза».

МИЦ «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

В пресс-конференции примут участие:

  • Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области;
  • Владимир Осиповский, начальник департамента культуры и туризма Вологодской области.
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