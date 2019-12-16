Пресс-конференция «Вологодская область как пример эффективного развития внутреннего туризма». Прямая трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» стартовала пресс-конференция на тему «Вологодская область как пример эффективного развития внутреннего туризма».

В преддверии новогодних праздников участники мероприятия расскажут об особенностях зимнего туристического сезона-2019/20 в рамках ставших уже знаменитыми событийных проектов «Вологда — новогодняя столица Русского Севера» и «Великий Устюг — родина Деда Мороза».

МИЦ «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

В пресс-конференции примут участие: