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Синоптики назвали сроки прихода в Петербург настоящей зимы

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Настоящая морозная зима придет в Санкт-Петербург только в начале января. Об этом 16 декабря сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на синоптиков метеоцентра «Фобос».

По прогнозам метеорологов, в декабре в городе сохранится слякотная и теплая погода, поскольку Петербург находится во власти обширного циклонического вихря, приносящего массы теплого арктического воздуха. 16 декабря температурный фон превысил средние показатели на 5-6 градусов. Ветер южный до 4–9 м/с, атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., пишет REGNUM.

Как отмечают специалисты, с начала января 2020 года температура в Петербурге начнет понижаться и уже к 5 числу столбики термометров покажут до -10 градусов. Вместе с тем пока неизвестно, насколько долго продлится морозная погода, поскольку с середины месяца прогнозируется нестабильная погода с вероятностью внезапного потепления.

1 декабря сообщалось, что минувшая осень в Санкт-Петербурге стала одной из самых теплых за последние несколько лет. С сентября по ноябрь средняя температура примерно на один градус превышала климатическую норму — +6,7 градуса при норме +5,7 градуса.

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