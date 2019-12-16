Экс-главу минфина Подмосковья Кузнецова приговорили к 14 годам колонии

Суд приговорил к 14 годам колонии бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в 22 эпизодах преступлений с общим ущербом в 14 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда в понедельник, 16 декабря.

«Суд постановил назначить Кузнецову 14 лет колонии общего режима и запретить занимать административно-руководящие должности в государственной службе и органах муниципального управления в течении трех лет», — говорится в сообщении.

Также суд перечислил имущество бывшего министра, подлежащее аресту в счет погашения долгов: квартиры на Остроженке и Рублевским шоссе, несколько земельных участков в Одинцовском районе, расположенные на этих территориях дома, предметы мебели, автомобиль Mercedes-Benz. Таким образом все иски общей суммой более 14 млрд рублей удовлетворили.

3 января 2019 года Франция экстрадировала Кузнецова в Россию. В Следственном комитете России (СКР) отметили, что его выдача стала закономерным результатом тесного, плодотворного и последовательного сотрудничества с Парижем.

5 января 2019 года на YouTube-канале СКР сообщалось, что во время допроса Кузнецов не признал свою вину по обвинению в многомиллиардном мошенничестве. На сайте СК отмечалось, что имеющихся доказательств достаточно для дальнейшего направления уголовного дела в прокурору.

Против Кузнецова возбуждены дела по трем статьям УК РФ: «Мошенничество» (десять эпизодов), «Присвоение или растрата» (три эпизода) и «Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступлений» (девять эпизодов).

По данным следствия, экс-министр финансов Подмосковья и его сообщники нанесли ущерб в размере свыше 14 млрд рублей. С ноября 2005 по ноябрь 2008 года Кузнецов и его подельники приобрели у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Московской области на 3,5 млрд рублей. Муниципалитетам пришлось оформить кредиты, чтобы оплатить задолженность. Также преступной группе во главе с Кузнецовым вменяют хищение имущества ОАО «Мособлтрансинвест».