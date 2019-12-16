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Директор ФБК Жданов задержан в Москве после отбытия административного ареста

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Полицейские задержали в Москве директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, отбывшего 10 суток административного ареста. Жданов задержан сразу после выхода из спецприемника, сообщил в понедельник, 16 декабря, его адвокат Владимир Воронин.

По каким причинам произошло задержание и с чем оно связано — юристу пока не известно. «Ждем, в какое отделение полиции его доставят», — цитирует Воронина ТАСС.

6 декабря Хамовнический суд Москвы арестовал Жданова на 10 суток за нарушение правил проведения митинга. К ответственности его привлекли за проведение несогласованной акции 14 июля около здания Мосгоризбиркома.

В октябре Минюст включил ФБК в список НКО — иностранных агентов на основании закона «О некоммерческих организациях». В частности, деньги организации перечисляли компания Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. Всего фонд получил от них более 140 тыс. рублей. Директор ФБК отверг обвинения в иностранном финансировании.

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