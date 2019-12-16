Пассажирку летевшего с Гоа самолета госпитализировали после конфликта на борту

Пассажирка самолета, совершавшего рейс Гоа–Москва, была доставлена в больницу из аэропорта Внуково после словесного конфликта на борту. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспорта МФД РФ по ЦФО.

По информации полиции, во время полета гражданин встал с места, чтобы пропустить соседа, и резко закрыл откидной столик, побеспокоив сидевшую впереди женщину. В ходе словесной перепалки пассажирка выплеснула в гражданина кофе из стакана.

«В ответ он нанес пассажирке удар кулаком в область носа. По прибытию в аэропорт Внуково Москвы гражданка была госпитализирована в городскую клиническую больницу», — приводит сообщение полиции в понедельник, 16 декабря, ТАСС.

В ноябре полицейские в московском аэропорту Домодедово сняли с рейса нетрезвого мужчину за дебош на борту самолета. В отношении дебошира составили административный протокол за мелкое хулиганство, суд наложил на него пять суток административного ареста.