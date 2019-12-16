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В Кремле рассказали о планах Путина посетить Израиль

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Фото: TASS/Zuma/Kremlin Pool
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Москва прорабатывает визит президента России Владимира Путина в Израиль, но России неизвестно, посетит ли еврейское государство президент США Дональд Трамп. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нам неизвестно о том, что там будет Трамп. Но поездка президента России готовится и прорабатывается», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Всемирный форум памяти холокоста пройдет в Израиле в январе 2020 года. О планах Путина посетить памятные мероприятия стало известно в сентябре после встречи главы государства с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

12 ноября в Иерусалиме заложили первый камень мемориала «Свеча памяти», посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. Открытие стальной стелы состоится в январе 2020 года в преддверии Дня освобождения Ленинграда от блокады и Дня памяти жертв холокоста, отмечаемых 27 января.

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