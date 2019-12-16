Женщина погибла в лобовом столкновении в Липецкой области

Около села Сухая Лубна Липецкого района столкнулись две отечественные легковушки. Погибла женщина, еще три человека получили травмы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по региону, по предварительной информации, 32-летняя водитель ВАЗ-2109 выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ладой Калиной» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летняя пассажирка «девятки» погибла на месте от полученных травм. Оба водителя, а также 64-летний пассажир «Калины» были доставлены в больницу.

12 декабря в Липецке столкнулись автомобили Mazda и Subaru Impreza. В аварии пострадала шестилетняя девочка.