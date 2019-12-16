Песков ответил на вопрос журналистов о планах Путина на Новый год

Планы президента России Владимира Путина по поводу празднования Нового года после окончания трудового дня 31 декабря обсуждать еще рано, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в понедельник, 16 декабря.

«Пока еще рано это обсуждать. Еще работать и работать до Нового года», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Также представители СМИ поинтересовались, какое первое мероприятие запланировано в 2020 году в рабочем графике президента.

Песков ответил, что об этом будет сообщено своевременно.

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года. Идею поддержали и многие другие регионы, однако мэр Москвы Сергей Собянин такую возможность отверг. По его словам, у аппарата столичного правительства в предновогодние дни слишком много работы.

20 сентября Песков рассказал о том, что у Путина не бывает полноформатных выходных дней. По его словам, вопросы, которые требуют решения президента, возникают постоянно, а документооборот не останавливается. Однако, «как и все, когда предоставляется возможность», президент отдыхает, занимается спортом, встречается с родными и близкими.

20 июня в ходе «прямой линии» Путин, рассказывая об отдыхе, отметил, что ему хотелось бы провести отпуск «свободно и неузнаваемо», при этом он понимает, что это нереалистичный сценарий.

В конце марта российский лидер отдыхал в Туве. По словам главы республики Шойбана Кара-оола, президент самостоятельно готовил шашлык по своему секретному рецепту и не рассказал о способе маринования мяса.