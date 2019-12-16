Прямой эфир

Песков ответил на вопрос журналистов о планах Путина на Новый год

0
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Планы президента России Владимира Путина по поводу празднования Нового года после окончания трудового дня 31 декабря обсуждать еще рано, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в понедельник, 16 декабря.

Сибирские выходные
Перед рабочей поездкой в Сибирский федеральный округ президент отдохнул в горах Тувы

«Пока еще рано это обсуждать. Еще работать и работать до Нового года», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Также представители СМИ поинтересовались, какое первое мероприятие запланировано в 2020 году в рабочем графике президента.

Песков ответил, что об этом будет сообщено своевременно.

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года. Идею поддержали и многие другие регионы, однако мэр Москвы Сергей Собянин такую возможность отверг. По его словам, у аппарата столичного правительства в предновогодние дни слишком много работы.

20 сентября Песков рассказал о том, что у Путина не бывает полноформатных выходных дней. По его словам, вопросы, которые требуют решения президента, возникают постоянно, а документооборот не останавливается. Однако, «как и все, когда предоставляется возможность», президент отдыхает, занимается спортом, встречается с родными и близкими.

20 июня в ходе «прямой линии» Путин, рассказывая об отдыхе, отметил, что ему хотелось бы провести отпуск «свободно и неузнаваемо», при этом он понимает, что это нереалистичный сценарий.

В конце марта российский лидер отдыхал в Туве. По словам главы республики Шойбана Кара-оола, президент самостоятельно готовил шашлык по своему секретному рецепту и не рассказал о способе маринования мяса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле отказались комментировать слухи об «американской» куртке Путина
«Военторг» выпустил утепленную куртку «как у Путина»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019