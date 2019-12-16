Автобус с 40 пассажирами загорелся на трассе в Волгоградской области

В Волгоградской области рейсовый автобус с 40 пассажирами загорелся на трассе. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщили в региональном отделении МВД.

«Во время движения произошло возгорание в моторном отсеке автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Дагестан–Москва. Пассажиры, порядка 40 человек, были эвакуированы», — цитирует «РИА Новости» представителя ведомства.

Автобус загорелся в Иловлинском районе на 911-м км трассы Москва–Волгоград, передает НСН. В результате происшествия никто не пострадал.

10 декабря сообщалось, что в Тольятти загорелась пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту № 303. Погибших и пострадавших нет.