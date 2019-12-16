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Жилой дом снесут в Самаре

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В Ленинском районе Самары планируют снести дом № 272 на Ленинской улице. Городские власти изымают земельный участок под домом.

В деревянном доме 1893 года постройки находятся восемь квартир. Одна из них — приватизированная. С собственником этой квартиры власти проведут переговоры на предмет оценки недвижимости и размера возможных убытков. С согласия владельца власти предоставят жильцам новую квартиру, пишет НИА «Самара» со ссылкой на интернет-журнал «Другой город».

В случае если собственники не согласятся с предложением властей, их будут выселять через суд.

В конце ноября сообщалось, что в Самаре приступили к переселению граждан из аварийного жилого фонда. Задачу усилить работу в этом направлении поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Всего в городе планируется расселить 11 380 человек из 481 аварийного жилого дома общей площадью 150,2 тыс. кв. м.

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