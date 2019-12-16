Жители Нахабино испекли торт станционному смотрителю

Контролер железнодорожной станции «Нахабино» Нина Бандурмина получила на день рождения торт от пассажиров. Они устроили небольшой праздник в честь именин любимой сотрудницы железной дороги, которую считают очень отзывчивой и внимательной.

Как рассказала «Подмосковью сегодня» одна из организаторов праздника Юлия Тимурзянова, к станционному смотрителю многие пассажиры в этот день подходили с цветами. О ней знают еще с прошлого года.

В 2018 году жители Нахабино провели небольшой флешмоб в честь Бандурминой в знак благодарности за ее приветливость и доброжелательность. С тех пор контролер местной железнодорожной станции стала знаменитостью в Нахабино.