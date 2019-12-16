Прямой эфир

Жители Нахабино испекли торт станционному смотрителю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контролер железнодорожной станции «Нахабино» Нина Бандурмина получила на день рождения торт от пассажиров. Они устроили небольшой праздник в честь именин любимой сотрудницы железной дороги, которую считают очень отзывчивой и внимательной.

Как рассказала «Подмосковью сегодня» одна из организаторов праздника Юлия Тимурзянова, к станционному смотрителю многие пассажиры в этот день подходили с цветами. О ней знают еще с прошлого года.

В 2018 году жители Нахабино провели небольшой флешмоб в честь Бандурминой в знак благодарности за ее приветливость и доброжелательность. С тех пор контролер местной железнодорожной станции стала знаменитостью в Нахабино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Резиденцию Деда Мороза торжественно открыли в подмосковном Красногорске
В Подмосковье наймут человека для распутывания километровой гирлянды
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019