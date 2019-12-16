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Водитель утопил машину при попытке скрыться от ГИБДД на Ставрополье

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В Ставропольском крае водитель случайно утопил автомобиль, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД. Мужчину из холодной воды достали полицейские.

Инцидент произошел в Левокумском районе. Сотрудники ДПС заметили автомобиль, который ехал на большой скорости на дороге Величаевское–Затеречный. Полицейские начали преследование и по громкой связи потребовали, чтобы водитель остановился. Однако автомобилист лишь повысил скорость и попытался скрыться через поля. Во время погони мужчина не справился с управлением, в результате чего машина выехала на реку и провалилась под лед, пишет NewsTracker.

Автомобиль ушел под воду. Инспекторы прыгнули в реку и вытащили 28-летнего водителя. Установлено, что мужчина сел за руль в пьяном состоянии. Кроме того, он никогда не получал водительское удостоверение.

В отношении нарушителя составлено три административных протокола.

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