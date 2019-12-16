Бруцеллез выявили у коров в селе под Хабаровском

В Хабаровском районе в селе Гаровка-1 выявлен бруцеллез у крупного рогатого скота. Больных коров ветеринары нашли в личном подсобном хозяйстве.

Выяснилось, что животных закупили в Амурской области без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов. Лабораторные исследования на бруцеллез дали положительный результат у двух из четырех коров, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом управлении ветеринарии.

Больных животных отправили на убой. Проводится отбор проб крови животных во всем населенном пункте.

Как выяснилось, одна из заболевших коров была дойной, семья ее владелицы употребляла молоко. Теперь и людям предстоит пройти обследование, поскольку бруцеллез является общим заболеванием как для животных, так и для человека.