Прямой эфир

Бруцеллез выявили у коров в селе под Хабаровском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском районе в селе Гаровка-1 выявлен бруцеллез у крупного рогатого скота. Больных коров ветеринары нашли в личном подсобном хозяйстве.

Выяснилось, что животных закупили в Амурской области без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов. Лабораторные исследования на бруцеллез дали положительный результат у двух из четырех коров, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом управлении ветеринарии.

Больных животных отправили на убой. Проводится отбор проб крови животных во всем населенном пункте.

Как выяснилось, одна из заболевших коров была дойной, семья ее владелицы употребляла молоко. Теперь и людям предстоит пройти обследование, поскольку бруцеллез является общим заболеванием как для животных, так и для человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Карантин по бруцеллезу объявили в четырех районах Оренбуржья
Бруцеллез обнаружили на территории Нижегородской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019