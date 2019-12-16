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Минтруд запланировал создать системы мониторинга трудоустройства выпускников

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Система мониторинга трудоустройства выпускников вузов будет создана на основе стыковки данных о дипломе, СНИЛС, страховых взносах и электронной трудовой книжке. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ в понедельник.

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По его словам, работу планируется завершить к концу 2020 году. Как уточнил Топилин, в результате будет видна реальная картинка трудоустройства.

В настоящее время данные о трудоустройстве выпускников предоставляются вузами на основе внутренних опросов и исследований и не являются точными, добавил министр. Именно система электронных трудовых книжек позволит выстроить систему мониторинга в 2020 году, пишет 16 декабря ТАСС.

О переходе на электронные трудовые книжки стало известно в июле из заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева. Их преимуществом названо снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек.

11 декабря Совет Федерации одобрил законопроект об электронных трудовых книжках.

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