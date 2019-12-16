Названы самые нужные профессии в 2020 году

Стали известны самые востребованные профессии в России в 2020 году. В ближайшее время возрастёт необходимость в узкопрофильных специалистах. Среди них выделяют работников онлайн-маркетинга, производства, IT и HR. Среди массовых профессий традиционно будут востребованы рабочие, водители, повара, курьеры и продавцы.