Два человека погибли в ДТП с грузовиками в Рязанской области

В Рязанской области два человека погибли в результате ДТП с участием двух грузовиков. ГИБДД проводит проверку.

Авария произошла на автодороге М-5 «Урал». По данным Госавтоинспекции, грузовик Scania столкнулся с автомобилем «ВАЗ». После этого легковушка столкнулась с фурой MAN, сообщает РИА «7 новостей».

В результате ДТП смертельные травмы получил 86-летний водитель «ВАЗа», а также его пассажирка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области полицейские разыскали водителя, который похитил тело погибшего с места ДТП. Мужчина сбил пешехода вечером 13 декабря, забрал труп и вывез его в город Обь. Найти нарушителя удалось по осколкам бампера и шапке жертвы аварии.