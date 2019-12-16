Одуванчики зацвели в Ростове за две недели до Нового года

Жители Ростова-на-Дону сообщили об аномальном цветении растений. Одуванчики распустились за две недели до Нового года.

По данным местных жителей, на некоторых деревьях можно заметить набухающие почки. Кроме того, в огородах начала расти капуста, сообщает RostovGazeta. Ростовчане отмечают, что подобные аномалии наблюдаются в регионе не впервые. К примеру, в январе 2018 года зацвели розы, а в декабре 2017 года — календула.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Ростове-на-Дону ожидается теплая погода, воздух будет прогреваться до +10 градусов.

Ранее сообщалось, что в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в середине ноября зацвела волчья ягода.